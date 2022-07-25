Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Какие культурные мероприятия пройдут в Псковской области в августе

Фото зрителя фестиваля

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире «Псковского телеграма Online» 25 июля рассказала, какие культурные мероприятия пройдут в регионе в августе.

4 августа в БКЗ Псковской филармонии пройдёт концерт заслуженного артиста России, пятикратного обладателя музыкальной премии «Золотой граммофон», лауреата премии «Овация» Николая Носкова.

Фестиваль «Музыка на воде» запланирован на 20 августа. В этот же день в Самолве пройдёт фестиваль реконструкции – финал проекта «Александрова дорога».

Фестивали реконструкции будут и в Изборске — «Исаборг», «Железный град» в августе. Сводную афишу можно найти на сайте комитета.

«Мы все ждём большое региональное мероприятие, связанное с 350-летием Петра I, которое пройдёт в Великих Луках 27 августа», — отметила Ольга Тимофеева.

Ожидаются концерт, потешные бои на Ловати – уже заявились 50 суден. «С хедлайнером мы определяемся», — добавила спикер.

Также в этот день ожидается мультимедийное лазерное шоу, аналогов которому не было. Его начало в 11:00, окончание поздней ночью. Кроме того, запланировано проведение фестиваля «Крещендо».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 июля 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Историческое шоу «Россия начинается здесь»

25 июля 2022

82-летний мужчина ушёл в лес и не вернулся в Пустошкинском районе
25 июля 2022

3 856 вызовов отработала псковская скорая помощь за неделю

25 июля 2022

Порядка 20 псковичей находятся в Сочи, где был объявлен режим ЧС

25 июля 2022

Что делать при подозрении на ишемическую болезнь сердца, рассказали псковичам
25 июля 2022

Псковскому зооприюту «Лесопилка» требуются корма для кошек и мясные продукты

25 июля 2022

Ремонт проездов начнётся в Пскове на этой неделе
25 июля 2022

В конце 2022 года возобновят печать десятирублёвых купюр


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...