Какие культурные мероприятия пройдут в Псковской области в августе

09:37, 25 июля 2022, ПАИ

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире «Псковского телеграма Online» 25 июля рассказала, какие культурные мероприятия пройдут в регионе в августе.

4 августа в БКЗ Псковской филармонии пройдёт концерт заслуженного артиста России, пятикратного обладателя музыкальной премии «Золотой граммофон», лауреата премии «Овация» Николая Носкова.

Фестиваль «Музыка на воде» запланирован на 20 августа. В этот же день в Самолве пройдёт фестиваль реконструкции – финал проекта «Александрова дорога».

Фестивали реконструкции будут и в Изборске — «Исаборг», «Железный град» в августе. Сводную афишу можно найти на сайте комитета.

«Мы все ждём большое региональное мероприятие, связанное с 350-летием Петра I, которое пройдёт в Великих Луках 27 августа», — отметила Ольга Тимофеева.

Ожидаются концерт, потешные бои на Ловати – уже заявились 50 суден. «С хедлайнером мы определяемся», — добавила спикер.

Также в этот день ожидается мультимедийное лазерное шоу, аналогов которому не было. Его начало в 11:00, окончание поздней ночью. Кроме того, запланировано проведение фестиваля «Крещендо».