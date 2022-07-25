Фольклорный сборник получит победитель конкурса фото и видео с уличным «Людвигом»

12:56, 25 июля 2022, ПАИ

Фольклорный сборник «Сказки и легенды Псковского края» получит победитель конкурса Псковского агентства информации фотографий и видео с уличным пианино. Об этом шла речь в прямом эфире «Псковского телеграма Online» 25 июля.

Каждый желающий может сыграть на обновлённом пианино, которое теперь располагается по адресу Псков, Ленина, 6а. Для участия в конкурсе нужно сделать фото или видео с инструментом и опубликовать в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #ЛюдвигПАИ.

Победитель будет определён через месяц.

Принимаются фото и видео, сделанные с 22 июля по 22 августа.

Сделать инструмент особенным помогли псковские художники Александр Бушуев и Александр Николаев.