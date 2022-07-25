До 31 июля билеты на фестиваль «Довмонт Псковский» продают по сниженной цене

17:21, 25 июля 2022, ПАИ

6 августа с 11:30 до 22:00 в Псковском кремле впервые пройдет фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский», сообщили Псковскому агентству информации в Псковском музее-заповеднике.

Зрители увидят бои реконструкторов из Пскова, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, эпический поединок в борьбе за хрустальный меч князя Довмонта, средневековые игры, исторические мастер-классы, ярмарку ремесел, концерт средневековой музыки от группы Triquetrum.

До 31 июля есть возможность приобрести билеты по сниженной цене: входной билет на дневную часть фестиваля (11:30–18:00) – за 350 рублей; входной билет на вечернюю часть фестиваля (19:30 – 22:30) – за 450 руб.

Билеты можно приобрести на сайте Псковского музея-заповедника по ссылке: https://api-museum.kassy.ru/36/services_ex_1/?kassy_sid=h0s360c0ein54nvdfd02oo46lh.