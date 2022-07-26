Около 500 жителей Псковской области страдают рассеянным склерозом

16:24, 26 июля 2022, ПАИ

В Псковской области рассеянным склерозом страдает около 500 человек. Об этом сообщила заведующая неврологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный специалист-невролог комитета по здравоохранению Псковской области Наталья Павлова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 26 июля.

Из этого числа порядка 370 человек получают препараты. Есть и те, кто не получает их по ряду причин – им не показана специфическая терапия. Всего в России рассеянным склерозом страдает более 83 тысяч пациентов. По мнению экспертов, таких пациентов в стране около 150 тысяч.

Ранее псковский врач назвала симптомы рассеянного склероза.