Фейерверк и дискотека ожидают гостей фестиваля «Знак Русского»

13:05, 27 июля 2022, ПАИ

Праздничный салют ждёт всех гостей областного фольклорного фестиваля «Знак Русского», который пройдёт в Усвятах 30 июля. Также для гостей и жителей посёлка вечером будет организована дискотека, сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, что 30 июля в Усвятском районе пройдёт празднования Дня посёлка Усвяты, в рамках которого пройдёт областной фольклорный фестиваль «Знак Русского». Фестиваль посвящён 100-летию Ольги Федосеевны Сергеевой. Праздничные мероприятия пройдут на поляне у дома известной фольклорной исполнительницы Псковщины в деревне Церковище, а также непосредственно в самих Усвятах.

На протяжении всего фестивального дня будут работать детская площадка и фотозоны.

Все желающие смогут принять участие во флешмобе. Организаторы фестиваля предложат участникам выстроиться в форме цифры 100 – столько лет исполняется со дня рождения Ольги Сергеевой.

Гостей фестиваля ждут хороводы, народные танцы и песни у костра.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.