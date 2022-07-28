Монтаж металлоконструкций на Троицком мосту в Пскове начнётся в августе

14:25, 28 июля 2022, ПАИ

В Пскове на Троицком (Советском) мосту в августе начнётся монтаж металлоконструкций. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 июля.

«Сделаем всё возможное, чтобы открыть движение по мосту до конца года», – добавил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что готовность Троицкого моста в Пскове составляет 45 %.