Неработающие фонтаны в Пскове приведут в порядок
В Пскове приведут в порядок два неработающих фонтана. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 июля.
«Чтобы развеять сомнения: у нас есть два фонтана, они оба сейчас не работают. В Летнем саду по гарантии меняют подсветку. В дендропарке с фонтаном проводятся плановые работы, перенастройка работы», – отметил глава Борис Елкин.
Напомним, светомузыкальный фонтан заработал в дендропарке 22 июля.
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