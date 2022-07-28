Неработающие фонтаны в Пскове приведут в порядок

14:41, 28 июля 2022, ПАИ

В Пскове приведут в порядок два неработающих фонтана. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 июля.

«Чтобы развеять сомнения: у нас есть два фонтана, они оба сейчас не работают. В Летнем саду по гарантии меняют подсветку. В дендропарке с фонтаном проводятся плановые работы, перенастройка работы», – отметил глава Борис Елкин.

Напомним, светомузыкальный фонтан заработал в дендропарке 22 июля.