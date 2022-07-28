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В Псковской области увеличили коечный фонд для коронавирусных больных

Коечный фонд для коронавирусных больных в Псковской области увеличен. Об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко во время совещания под руководством первого вице-губернатора Веры Емельяновой на тему профилактики COVID, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сфера здравоохранения региона готова к росту числа заболевших. Мы увеличили коечный фонд, провели ревизию лекарственных препаратов, они есть в достаточном количестве в каждой медицинской организации. На местах будут организованы врачебно-сестринские конференции. Все медработники нацелены на то, чтобы возобновить работу по борьбе с COVID-19», – отметила председатель комитета.

Псковичам напоминают, что важным инструментом профилактики коронавируса является вакцинация. В первую очередь защитить себя должны граждане старше 60 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, заболеваниями кардиологическими, иммунной системы, эндокринологическими.

«Обязательно должны ревакцинироваться те граждане, у кого истёк отчётный период в один год, — им необходимо пройти полный курс иммунизации. Вакцина есть, прививочные пункты готовы. При росте количества желающих будут снова развёрнуты прививочные пункты в общественных местах», — подчеркнула Марина Гаращенко.

Ранее сообщалось, что в псковской инфекционке в реанимации находится 17 человек с коронавирусом.

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