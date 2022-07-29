«Подложил свинью»: в Пыталовском районе ищут злоумышленника, который скрывал падёж скота

10:59, 29 июля 2022, ПАИ

В Псковской области зафиксирован первый случай выявления африканской чумы свиней (АЧС) в этом году, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram.

Глава региона напомнил, что 25 июля в Пыталовском районе на территории сельского поселения «Утроинская волость» в поле был обнаружен труп домашней свиньи. Отобраны пробы, в ветеринарных лабораториях Пскова и Санкт-Петербруга установили диагноз – АЧС.

Карантин по АЧС введён на территории инфицированного объекта, в радиусе трёх метров от места обнаружения животного. Ветеринарные специалисты вместе с представителями администраций сельских поселений проводят подворовые обходы для проверки соблюдений правил содержания свиней и проведения разъяснительной работы об опасности АЧС.

Также было написано заявление в полицию о розыске злоумышленника, который подложил свинью, пытаясь скрыть падёж скота.

Председателю областного комитета по ветеринарии поручено обеспечить проведение ограничительных мероприятий и утвердить план мероприятий по предотвращению распространения возбудителя АЧС.