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Политика

Александр Котов: На выборах депутатов Псковской городской Думы будет серьёзная конкуренция

Серьёзная конкуренция будет на выборах депутатов Псковской городской Думы и практически во всех избирательных округах в Великих Луках. Такое мнение в беседе с главным редактором газеты «Псковская правда» Максимом Андреевым высказал спикер Псковского областного Собрания Александр Котов.

На данный момент избирательная кампания только набирает обороты: идёт регистрация кандидатов, и практически везде наблюдается достаточно серьёзная конкуренция.

«Есть муниципалитеты, где баллотируются кандидаты, имеющие солидный опыт работы и поддержку избирателей. Там, наверное, избирательная кампания будет проходить легче и результаты в какой-то степени предсказуемы. Но там, где серьёзная конкуренция и оппозиционные партии вдумчиво поработали над подбором кандидатов, будет очень острая борьба», – считает депутат.

Он отметил, что есть районы, в которых оппозиция вдумчиво подошла к подбору кандидатов и будет претендовать на победу.

«Я могу в качестве примера привести Плюсский район, где будет серьёзная конкуренция – в выборах планируют участвовать 12 кандидатов», — рассказал Александр Котов.

Напомним, на сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы онлайн без посещения избирательного участка. Для этого необходимо заранее, до 5 сентября, подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Гражданину нужно иметь постоянную прописку в Пскове и подтверждённую учётную запись на портале госуслуг.

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