48 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

14:35, 29 июля 2022, ПАИ

111 945 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 48 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.

Выздоровели 109 704 пациента (за сутки – 20), умер 1881 инфицированный COVID-19 человек (за сутки – один).

Ранее сообщалось, что в Псковской области фиксируют подъём заболеваемости коронавирусом. 17 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации псковской инфекционки. В Псковской области увеличили коечный фонд для коронавирусных больных.