Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

48 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

111 945 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 48 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.

Выздоровели 109 704  пациента (за сутки – 20), умер 1881 инфицированный COVID-19 человек (за сутки – один).

Ранее сообщалось, что в Псковской области фиксируют подъём заболеваемости коронавирусом. 17 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации псковской инфекционки. В Псковской области увеличили коечный фонд для коронавирусных больных.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

29 июля 2022

Развитие стрельбы из лука и спортивной аэробики в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ

29 июля 2022

Первые пассажиры опробовали новый багажный транспортёр в псковском аэропорту
29 июля 2022

Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области
29 июля 2022

48 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
29 июля 2022

Псковские юнармейцы примут участие в главном военно-морском параде в Петербурге
29 июля 2022

Метеорные потоки можно будет увидеть в Печорском районе в ночь на 30 июля
29 июля 2022

+24 градуса прогнозируют в Псковской области 30 июля

29 июля 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Запуск двух новых катеров на Талабские острова

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...