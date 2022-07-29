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Общество

Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области

В Псковской области от коронавируса скончался ещё один человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умер 1881 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 111 945 случаев COVID-19 (48 — за прошедшие сутки). 109 704  пациента вылечились от коронавируса, из них 20 — за минувшие сутки.

Напомним, что в в Псковской области фиксируют подъём заболеваемости коронавирусом. В связи с этим был увеличен коечный фонд для коронавирусных больных.

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