Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области

14:37, 29 июля 2022, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончался ещё один человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умер 1881 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 111 945 случаев COVID-19 (48 — за прошедшие сутки). 109 704 пациента вылечились от коронавируса, из них 20 — за минувшие сутки.

Напомним, что в в Псковской области фиксируют подъём заболеваемости коронавирусом. В связи с этим был увеличен коечный фонд для коронавирусных больных.