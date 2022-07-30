Александр Серавин – о фестивале «Знак русского»: Я потрясен теплотой и искренностью мероприятия
Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин впервые посетил фестиваль «Знак русского» в Усвятском районе и отметил, что он потрясен теплотой, искренностью и уникальностью мероприятия, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Александр Серавин также рад, что в области есть такие уникальные места, где собираются народные певцы. По его мнению, очень важно сохранить память и песни об Ольге Сергеевой.
Напомним, что областной фольклорный фестиваль «Знак Русского», посвященный 100-летию псковской певицы Ольги Сергеевой, проходит сегодня в Усвятском районе. Праздничные мероприятия проходят на двух площадках: на поляне у дома известной фольклорной исполнительницы Псковщины в деревне Церковище и на сцене в поселке Усвяты.