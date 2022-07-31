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ФОТО В Пскове отметили День Военно-Морского Флота России

Фото: ПАИ

31 июля в Пскове прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Военно-Морского Флота России, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

На набережной Флотской Славы состоялся праздничный митинг, посвященный Дню ВМФ, возложение цветов к мемориальному комплексу псковичам-флотоводцам, показательные выступления великолукского авиационно-спортивного клуба, торжественное прохождение пограничных сторожевых катеров дивизиона Управления.

Фото: ПАИ

Начальник пограничного управления Андрей Парамонов выступил с приветственным словом и поздравил всех причастных к празднику. Кроме того, в рамках праздника прошла церемония награждения отличившихся военнослужащих. С профессиональным праздником всех причастных также поздравил глава администрации Пскова Борис Елкин и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. 

День Военно-Морского Флота отмечают в России в последнее воскресенье июля. В советской России этот профессиональный праздник установлен Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года, согласно которому праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля. А на последнее воскресенье июля он был перенесен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

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