ФОТО В Пскове отметили День Военно-Морского Флота России

12:36, 31 июля 2022, ПАИ

31 июля в Пскове прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Военно-Морского Флота России, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На набережной Флотской Славы состоялся праздничный митинг, посвященный Дню ВМФ, возложение цветов к мемориальному комплексу псковичам-флотоводцам, показательные выступления великолукского авиационно-спортивного клуба, торжественное прохождение пограничных сторожевых катеров дивизиона Управления.

Начальник пограничного управления Андрей Парамонов выступил с приветственным словом и поздравил всех причастных к празднику. Кроме того, в рамках праздника прошла церемония награждения отличившихся военнослужащих. С профессиональным праздником всех причастных также поздравил глава администрации Пскова Борис Елкин и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

День Военно-Морского Флота отмечают в России в последнее воскресенье июля. В советской России этот профессиональный праздник установлен Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года, согласно которому праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля. А на последнее воскресенье июля он был перенесен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».