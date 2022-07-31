Елена Бибикова: Наши военные корабли выполняют самые сложные и ответственные задачи

14:15, 31 июля 2022, ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова в Telegram-канале поздравила псковичей, связавших свою жизнь с флотом, с Днем Военно-морского флота России.

Она отметила, что День Военно-Морского флота напоминает нам о легендарных сражениях и блистательных победах российского флота и подчеркнула, что на протяжении веков флот играет важнейшую роль в судьбе России, является символом величия и мощи нашей страны.

«Военные моряки славятся уникальными традициями, нерушимым братством, особым боевым духом, стальным мужеством и редким благородством. И сегодня под Андреевским флагом — наши военные корабли выполняют самые сложные и ответственные задачи, защищая границы России на водных просторах. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успехов в службе на благо Отечества, благополучия и семейного счастья!» - добавила Елена Бибикова.

Также в рамках праздника прошла церемония награждения отличившихся военнослужащих. С профессиональным праздником всех причастных также поздравил глава администрации Пскова Борис Елкин и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

День Военно-Морского Флота отмечают в России в последнее воскресенье июля. В советской России этот профессиональный праздник установлен Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года, согласно которому праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля. А на последнее воскресенье июля он был перенесен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». 31 июля в Пскове прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Военно-Морского Флота России.