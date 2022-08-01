Сильные дожди и локальные подтопления ожидаются в Пскове

08:11, 01 августа 2022, ПАИ

Сильные дожди ожидаются днём 1 августа и в первой половине ночи 2 августа в Псковской области, сообщает единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Днем 1 августа и в первой половине ночи 2 августа по Псковской области, преимущественно по северо-западным районам и в г. Пскове, ожидается сильный дождь. Возможны локальные подтопления», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 августа днём в регионе ожидается дождливая погода, от +20 до +25°C. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Среднемесячная температура в августе ожидается в пределах климатической нормы. Месячная сумма осадков прогнозируется близкой к климатической норме, но в отдельных районах из-за интенсивных ливней локального характера может быть выше неё.

Ночью будет преобладать температура +9...+14 градусов, в отдельные ночи возможно понижение температуры до +5...+ 8 градусов.