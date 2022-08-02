Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О маленькой хищнице, символе Пскова и грозах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Большой привет всем неспящим!  На сайте Псковского агентства информации вновь «Хороший дайджест». Меня зовут Сергей Владимирович. Это я надёргал из вчерашнего дня позитивных новостей. Теперь их осталось только озвучить. Поехали!

До 20 августа в Псковской области проходит акция по сбору книг для детей из Донбасса «Дети – детям». Акция запущена Министерством просвещения России, Российским движением школьников и штабами общероссийского проекта взаимопомощи «МЫ ВМЕСТЕ». Адрес пункта сбора книг: Псков, улица Конная, дом 2 (региональный ресурсный центр поддержки добровольчества). Вы так же можете подарить детишкам книги. Даже если у вас дома нет детских книг, для участия в акции их можно приобрести в магазине. Уверен, что ребятам понравятся подарки.

Спортсменки из Псковской области Маргарита Сырадоева и Ирина Кузнецова победили на чемпионате России по велосипедному спорту, который проходил в Уфе. Так, Маргарита Сырадоева и Ирина Кузнецова победили в командной гонке на дистанции 28 километров. Кроме того, днём ранее Маргарита Сырадоева стала серебряным призёром в дисциплине шоссе-критериум.

Хрустальную копию меча князя Довмонта-Тимофея планируют ежегодно отдавать воину, который выйдет победителем из рыцарского турнира в рамках фестиваля «Довмонт Псковский». Более того, Генеральный директор Пскового музея-заповедника Светлана Мельникова предложила сделать сувенирную продукцию с хрустальным мечом Довмонта. Она отметила, что маленькие мечи станут хорошим сувениром для туристов, а для девушек можно сделать «хрустальные» заколки. Мне кажется, это хорошая идея!

Фестиваль «РосянкаFest» пройдёт с 12:00 до 17:00 в Бежаницах в парке рядом с музеем Философовых (Усадище) 14 августа. Гостей ждёт большая площадка с экологическими играми от Полистовского заповедника, две мини-экскурсии к настоящим росянкам в водно-болотном угодье «Озерки». Вы же помните из школьного курса ботаники, что росянки – страшные хищницы растительного мира? Они питаются мухами, комарами и другими насекомыми. Я росянку видел только на картинке. А кому-то из вас доведётся посмотреть вживую.

В лесу много мошек беспечных живёт,
Стрекоз и жучков незнакомых.
И всех их к себе отобедать зовёт
Растение – враг насекомых.

Манит на ворсинках росянки роса.
Но капли – всего лишь ловушка.
Глядишь, и завязнет в росинке оса,
Комар попадётся иль мушка.
(Сергей Ворошилов)

И напоследок надо сказать о том, что погода в регионе расшалилась не на шутку. В Псковской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. Грозы, сильные дожди и ветер. Не забывайте брать с собой дождевик. Лета без гроз не бывает.

На этом всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

02 августа 2022

О маленькой хищнице, символе Пскова и грозах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01 августа 2022

Стали известны итоги фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины»
01 августа 2022

Работу блошиного рынка организуют в Пскове
01 августа 2022

2 августа в Пскове откроют лучный тир
01 августа 2022

ФОТОФАКТ В Пскове на перекрёстке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной образовался провал
01 августа 2022

Островский клуб «Допризывники» продемонстрировал ребятам из Центра «Авангард» строевую подготовку
01 августа 2022

День образования Псковского района отметили в Родинском доме культуры
01 августа 2022

Умерла худрук ансамбля «Берёзка» Мира Кольцова

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...