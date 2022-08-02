О маленькой хищнице, символе Пскова и грозах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:20, 02 августа 2022, ПАИ

Большой привет всем неспящим! На сайте Псковского агентства информации вновь «Хороший дайджест». Меня зовут Сергей Владимирович. Это я надёргал из вчерашнего дня позитивных новостей. Теперь их осталось только озвучить. Поехали!

До 20 августа в Псковской области проходит акция по сбору книг для детей из Донбасса «Дети – детям». Акция запущена Министерством просвещения России, Российским движением школьников и штабами общероссийского проекта взаимопомощи «МЫ ВМЕСТЕ». Адрес пункта сбора книг: Псков, улица Конная, дом 2 (региональный ресурсный центр поддержки добровольчества). Вы так же можете подарить детишкам книги. Даже если у вас дома нет детских книг, для участия в акции их можно приобрести в магазине. Уверен, что ребятам понравятся подарки.

Спортсменки из Псковской области Маргарита Сырадоева и Ирина Кузнецова победили на чемпионате России по велосипедному спорту, который проходил в Уфе. Так, Маргарита Сырадоева и Ирина Кузнецова победили в командной гонке на дистанции 28 километров. Кроме того, днём ранее Маргарита Сырадоева стала серебряным призёром в дисциплине шоссе-критериум.

Хрустальную копию меча князя Довмонта-Тимофея планируют ежегодно отдавать воину, который выйдет победителем из рыцарского турнира в рамках фестиваля «Довмонт Псковский». Более того, Генеральный директор Пскового музея-заповедника Светлана Мельникова предложила сделать сувенирную продукцию с хрустальным мечом Довмонта. Она отметила, что маленькие мечи станут хорошим сувениром для туристов, а для девушек можно сделать «хрустальные» заколки. Мне кажется, это хорошая идея!

Фестиваль «РосянкаFest» пройдёт с 12:00 до 17:00 в Бежаницах в парке рядом с музеем Философовых (Усадище) 14 августа. Гостей ждёт большая площадка с экологическими играми от Полистовского заповедника, две мини-экскурсии к настоящим росянкам в водно-болотном угодье «Озерки». Вы же помните из школьного курса ботаники, что росянки – страшные хищницы растительного мира? Они питаются мухами, комарами и другими насекомыми. Я росянку видел только на картинке. А кому-то из вас доведётся посмотреть вживую.

В лесу много мошек беспечных живёт,

Стрекоз и жучков незнакомых.

И всех их к себе отобедать зовёт

Растение – враг насекомых.



Манит на ворсинках росянки роса.

Но капли – всего лишь ловушка.

Глядишь, и завязнет в росинке оса,

Комар попадётся иль мушка.

(Сергей Ворошилов)



И напоследок надо сказать о том, что погода в регионе расшалилась не на шутку. В Псковской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. Грозы, сильные дожди и ветер. Не забывайте брать с собой дождевик. Лета без гроз не бывает.

На этом всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!