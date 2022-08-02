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Митрополит Псковский и Порховский Тихон освятил крест звонницы Псковского кремля

2 августа митрополит Псковский и Порховский Тихон освятил крест звонницы Псковского кремля. Крест уже установили на звонницу, но до 3 августа он будет закрыт. По словам митрополита, необходимо установить специальные громоотводы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владыка добавил, что окончательно звонница будет отреставрирована к осени 2023 года. Он отметил, что прошлые подрядчики подвели Псковскую епархию и поэтому было принято решение справиться с реставрацией своими силами. По словам метрополита, экономия составила 160 миллионов рублей, было потрачено 190 из 350 миллионов, которые были выделены государством. 

Напомним, что 21 июля было завершено золочение креста колокольни Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова. Ранее АНО «Возрождение» опубликовало уникальные кадры реставрационных работ на главной звоннице Пскова – на колокольне Троицкого собора Псковского кремля. 

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