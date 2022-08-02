ВИДЕО Освящение креста звонницы Псковского кремля

12:21, 02 августа 2022, ПАИ

Публикуем видео с места освещения креста колокольни Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.

Напомним, что 21 июля было завершено золочение креста колокольни Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова. Ранее АНО «Возрождение» опубликовало уникальные кадры реставрационных работ на главной звоннице Пскова – на колокольне Троицкого собора Псковского кремля. 2 августа митрополит Псковский и Порховский Тихон освятил крест звонницы Псковского кремля. Крест уже установили на звонницу, но до 3 августа он будет закрыт.