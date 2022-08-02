Этнографическое кафе планируют открыть в музее-усадьбе народа сето в Печорском районе

13:33, 02 августа 2022, ПАИ

В музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района планируют открыть этнографическое кафе. Об этом сообщила директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 2 августа.

«Усадьба разрастается, и мы надеемся, что сможем открыть наше этнографическое кафе, - добавила Наталья Дубровская. – Скоро будет прекрасный выставочный зал, и мы очень надеемся, что самые интересные проекты еще впереди».

Также Наталья Дубровская отметила, что главное событие и достижение учреждения – это получение федерального статуса. «Для нас большая ответственность и честь, были отмечены наши достижения, это говорит о внимательном отношении к культуре в Псковской области со стороны федерального центра», - отметила спикер, поблагодарив всех, кто помог музею с этим.