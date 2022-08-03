Фонари установили в парке на улице Никольской

17:57, 03 августа 2022, ПАИ

В Пскове продолжается благоустройство парка на улице Никольской, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Подрядчик завершил устройство основания тротуара, организовал площадки под скамейки и установил освещение. В рамках отдельного контракта появилась пешеходная дорожка к новому скейт-парку. Скоро здесь тоже установят фонари.

В ближайшее время подрядчику предстоит заасфальтировать пешеходную зону и высадить 60 саженцев красного дуба. Изначально на территории аллеи планировалось посадить 60 остролистных клёнов.

Работы должны быть выполнены до 15 сентября.