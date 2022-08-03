Фонари установили в парке на улице Никольской
В Пскове продолжается благоустройство парка на улице Никольской, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Подрядчик завершил устройство основания тротуара, организовал площадки под скамейки и установил освещение. В рамках отдельного контракта появилась пешеходная дорожка к новому скейт-парку. Скоро здесь тоже установят фонари.
В ближайшее время подрядчику предстоит заасфальтировать пешеходную зону и высадить 60 саженцев красного дуба. Изначально на территории аллеи планировалось посадить 60 остролистных клёнов.
Работы должны быть выполнены до 15 сентября.
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