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Общество

Фонари установили в парке на улице Никольской

В Пскове продолжается благоустройство парка на улице Никольской, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Подрядчик завершил устройство основания тротуара, организовал площадки под скамейки и установил освещение. В рамках отдельного контракта появилась пешеходная дорожка к новому скейт-парку. Скоро здесь тоже установят фонари.

В ближайшее время подрядчику предстоит заасфальтировать пешеходную зону и высадить 60 саженцев красного дуба. Изначально на территории аллеи планировалось посадить 60 остролистных клёнов.

Работы должны быть выполнены до 15 сентября. 

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