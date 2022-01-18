Вместо кленов в парке 300-летия прокуратуры в Пскове посадят дубы

15:30, 18 января 2022, ПАИ

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Дубовую аллею высадят на территории аллеи 300-летия прокуратуры возле улицы Никольской в городе Пскове, сообщил глава администрации города Борис Елкин во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте.

В пресс-службе администрации уточнили, что на данный момент предыдущий контракт на обустройство аллеи находится на стадии расторжения, идёт подготовка к заключению нового. Изначально на территории аллеи планировалось посадить 60 остролистных клёнов и сделать дорожки из гранитного отсева. Однако во время выезда главы администрации стало известно, что в контракт будут внесены изменения: предположительно, отсев заменят на асфальтированную дорогу, а вместо кленов будут высажены дубы.

«Эта точка достаточно красивая. Планируется продолжение обустройства территории в сторону берега реки Великой от улицы Никольской. В конце прошлого года был разыгран контракт, но снег, к сожалению, выпал рано и работы были приостановлены, весной их продолжим», – рассказал Борис Елкин.

Глава администрации отметил, что очень важно уделять внимание благоустройству общественных территорий, чтобы они становились точками притяжения для граждан и туристов. Также во время выезда на территорию улицы Никольской он напомнил, что в этом году будет вестись работа по благоустройству парка имени Гагарина, Сиреневого бульвара и создание скейт-парка. Кроме того, он ответил на жалобы псковичей на плохую уборку и посыпку городских улиц.