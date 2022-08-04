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О безыскусности лжи, арбузах и старинных костюмах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Большой привет всем неспящим!  На сайте Псковского агентства информации вновь «Хороший дайджест». Меня зовут Сергей Владимирович. Не будем тянуть. Поехали!

3 августа в разных странах мира отмечается День арбуза. Этот праздник берет свое начало из США, где он отмечается как национальный день арбуза, Всё-таки хорошо работать на новостях. Вот так внезапно тебя окатит осознанием, что на дворе уже август, а я ещё ни одного арбуза в этом сезоне не покупал. Надо будет завтра же исправить положение и купить ягодку. Кстати, мало кто знает, но арбуз – это действительно ягода!

В псковском Дендропарке около Мирожского монастыря в третий раз зазвучит русская и зарубежная классика в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и солистов ведущих музыкальных театров нашей страны. Да-да. Полюбившийся псковичам фестиваль «Музыка на воде» пройдёт 19 августа в 19:00 и 20 августа в 19:00. Анекдот в тему.

Выступление симфонического оркестра. Все играют красивую мелодию, вдруг один из скрипачей подскакивает и кричит:
– Кто сказал «пошел на хрен!»?
К одному соседу:
– Ты?
– Нет...
К другому:
– Ты?
– Нет...

Скрипач садится и задумчиво говорит:
 – Да... Наверно музыкой навеяло...

Псковское агентство информации совместно с объединением фермеров, владельцев небольших музеев и хуторов «Живая карта Печорской стороны» продолжает публикацию серии репортажей о сельском туризме в нашем регионе. На этот раз мы рассказали и показали (в новости есть видео), как работает страусиная ферма в Изборском районе.

Семейные консультанты ПсковГу рассказали, какой должна быть комната для будущего первоклассника. Как организовать среду, в которой ребёнку будет и свободно, и комфортно? Найдите эту информацию в Вконтакте. Советы очень полезные.

В Москве то тут, то там появились рекламные щиты и рекламные тумбы с информацией о псковском туризме. Пошёл движ! Так сейчас сказала бы молодёжь. Москвичи и гости города почитают и вполне могут заинтересоваться!

Красивая новость. 13 августа в Гдове состоится показ костюмов в рамках конкурса Псковского центра народного творчества «Национальный костюм» и будет приурочен ко Дню города Гдова. Зрители увидят работы реконструкторов и модельеров Псковской области, вдохновлённых костюмами ушедших эпох.  Не пропустите, это должно быть незабываемым!

А напоследок очень смешная новость. В интернете появилось видео. Якобы из Пскова. На нём водитель якобы псковского автобуса не пускает в транспорт парня, якобы «вернувшегося со спецоперации на Украине без ног». Почему всё взято в кавычки? Да потому, что это цирк!  Говорят эти украинские актёры, «хэкая», а марка автобуса – тоже украинская. Вот такой смешной вброс про Псков был сегодня в соцсетях. Как можно верить этой бесталанности? Остаётся только хохотать над этими дураками.

На этом всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

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