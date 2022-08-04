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Продукция опочецкого завода соков, нектаров и морсов реализуется по всей стране

Фото ПАИ

Продукция опочецкого завода соков, нектаров и морсов «Глобус Джус» реализуется по всей России. Об этом рассказал глава Опочецкого района Юрий Ильин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 августа.

Всего в районе зарегистрировано пять хозяйств и одно крестьянско-фермерское хозяйство. «Порядка 100 гектаров земель сельхозназначения прибавилось. Хозяйства получают поддержку, в этом году на эти цели направлено более двух миллионов рублей», - добавил глава района.

В Опочецком районе работает филиал Псковского молочного комбината и производит майонез «Псковушко». «Этот майонез покупают, людям нравится, замечательное качество», - отметил Юрий Ильин.

Опочецкий хлебокомбинат производит также лимонады и квасы. На территории района работают два предпринимателя, которые производят весь спектр мясной продукции. «Очереди стоят в этих магазинах. Люди идут и с удовольствием покупают», - сказал глава района.

О том, из чего и как делают натуральные и вкусные напитки в Опочке, читайте в материале по ссылке >>>.

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