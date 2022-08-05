Наталия Соколова прокомментировала ДТП с 15-летним подростком в Пскове

17:28, 05 августа 2022, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова прокомментировала ДТП с 15-летним подростком, которое произошло на пересечении Рижского проспекта и улицы Венской в Пскове 4 августа.

По её словам, говорить о том, из-за чего произошло это ДТП и почему 15-летний ребёнок оказался за рулём мотоцикла, пока рано, это сейчас выясняют правоохранительные органы.

Однако Наталия Соколова подчеркнула, что очень важно и дальше проводить профилактические мероприятия по правилам дорожного движения среди детей, а также сделать так, чтобы в первую очередь ПДД детям объясняли родители.

«Помимо органов профилактики, необходимо, чтобы и родители объясняли детям правила безопасности, тем более когда дети покупают какие-то средства передвижения, будь то мотоцикл, мопед или распространённые сейчас электросамокаты», – пояснила Наталия Соколова.

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области также добавила, что в регулярном порядке в регионе проходят мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Детям объясняют правила безопасного передвижения и ответственного поведения на дороге. Акции проводит УГИБДД России по Псковской области.

Напомним, что 4 августа в Пскове на пересечении Рижского проспекта и улицы Венской произошло столкновение автомобиля Škoda под управлением 32-летнего водителя и мотоцикла Suzuki под управлением 15-летнего подростка. В результате ДТП подростка госпитализировали в критическом состоянии в медучреждение.