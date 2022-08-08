На три недели ограничат движение на улице Пригородной в Пскове

08:38, 08 августа 2022, ПАИ

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Движение транспорта ограничат в районе пересечения улиц Пригородной и Красносельской в Пскове 8 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Ограничение движения планируется в районе пересечения улиц Пригородной и Красносельской. Ремонтные работы на объекте будут проводиться до 28 августа.

Кроме того, с 8 по 14 августа перекроют въезд на дворовую территорию дома № 91а на улице Юбилейной.