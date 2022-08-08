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Общество

ПАИ вошло в число самых цитируемых СМИ за неделю

Псковское агентство информации вошло в тройку самых цитируемых СМИ региона, следует из отчёта сервиса «Медиалогия» за минувшую неделю (1 по 7 августа). 

Первое место заняла местная лента новостей с индексом цитируемости 3,42. Псковское агентство информации заняло второе место с ИЦ 3,23. В тройку лидеров также вошёл телеканал «Первый Псковский» с ИЦ 1,52. На четвёртом месте ГТРК «Псков» (ИЦ 0,86), и замыкает пятёрку лидеров luki.ru (0,27). В десятку лидеров также вошли газеты «Псковская правда» и «АиФ-Псков». 

Цитировали Псковское агентство информации такие СМИ, как Ura.ru, «Известия», новостной портал «КаспийИнфо», общественно-политическая интернет-газета «Вечерняя Казань», газета «Московские новости», «Ежедневные новости Владивостока» и другие. 

Больше всего другие СМИ заинтересовали материалы Псковского агентства информации о том, что в регионе могут вернуть обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, предупреждение о сильных дождях, завершение ремонта дороги в Пушкинском районе, благоустройство воинского захоронения в Псковской области и новость о контрабанде более 12 тысяч пачек сигарет.

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