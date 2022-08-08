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Общество

Михаил Ведерников дал ряд поручений по восстановлению электроснабжения после непогоды

Фото: Правительство Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 8 августа, провел рабочую встречу с председателем комитета по тарифам и энергетике Еленой Пилипенко, в рамках которой обсуждались работы по восстановлению электроснабжения в пострадавших от непогоды муниципалитетах, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Было достаточно много отключений — более 6 тысяч человек оставались без электроэнергии. Знаю, что энергетики работали оперативно, но обращений все равно было много», — отметил губернатор.

Елена Пилипенко рассказала, что в результате неблагоприятных погодных явлений суммарно зафиксировано 30 отключений линий 10 кВ, что привело к погашению почти 460 трансформаторных подстанций, расположенных в 336 населенных пунктах. Больше всего от сильных ливней и ураганного ветра пострадали Плюсский, Струго-Красненский, Псковский, Гдовский, Великолукский, Невельский и Себежский районы.

К устранению повреждений Псковский филиал Россетей привлек 61 бригаду и 62 единицы техники. Из других регионов специалисты не приезжали.

Говоря о текущей ситуации, Елена Пилипенко заметила, что аварийно-восстановительные работы продолжаются. «В основном остались заявки по сетям 0,4 кВ в Струго-Красненском и Плюсском районах. Речь идет о 31 населенном пункте. Работает 35 бригад и 35 единиц техники. Работы будут продолжены до подключения каждого заявителя. Их планируется завершить до конца сегодняшнего дня», — заверила председатель комитета. Она объяснила, что энергетики продолжают совершать обход линий, чтобы обнаружить их обрывы.

Михаил Ведерников поручил держать вопрос на контроле, чтобы все заявки от жителей были отработаны максимально оперативно.

Кроме того, губернатор поручил отработать со специалистами сетевой компании все случаи обрывов проводов и принять дополнительные меры, которые позволят избежать повторения аварийной ситуации по этой причине впредь. Отдельно глава региона обратил внимание на случаи, когда жителям региона не удалось дозвониться до энергетиков, чтобы сообщить об отключении.

«Эту тему надо взять на особый контроль, отработать с коллегами. Такого быть не должно. Неправильно, когда люди через правительство области пытаются донести до энергетиков свою проблему. С этим надо разбираться», — заключил Михаил Ведерников.

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