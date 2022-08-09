Фонарные столбы Ольгинского моста обновляют в Пскове

10:55, 09 августа 2022, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В Пскове рабочие продолжают обновлять Ольгинский мост. Сейчас они занимаются покраской фонарных столбов и приводят в порядок барьерное ограждение переправы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

К обновлению внешнего вида перил Ольгинского моста в Пскове приступили 3 августа. Ранее глава администрации Пскова Борис Елкин заявил, что Ольгинскому мосту жизненно необходим капитальный ремонт.