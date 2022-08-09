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Сергей Кириенко и Михаил Ведерников обсудили развитие территории у монумента на берегу Чудского озера

Перспективы развития территории, прилегающей к мемориальному комплексу «Александр Невский с дружиной» в Самолве (Гдовский район), и создание объектов туристской инфраструктуры обсудил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Речь также зашла о работе с молодёжью, расширении волонтёрского движения.

На площадке, где расположен монумент, также побывали митрополит Псковский и Порховский Тихон и руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Официальные лица осмотрели скульптурную композицию. Митрополит Тихон рассказал об истории создания комплекса. В центре памятника – фигура Александра Невского, а рядом с ним – его брата, воеводы и витязей. Над ними развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых, которые олицетворяют небесные силы, помогающие русскому воинству. Собравшиеся оценили и мозаичное панно, выполненное в стиле классической римской мозаики, где изображены сцены Ледового побоища.

Напомним, мемориальный комплекс на берегу Чудского озера возвели по поручению президента России Владимира Путина и по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона. По решению главы государства финансирование на реализацию проекта направлено из резервного фонда. Строительство монумента на берегу Чудского озера было приурочено к 800-летию со дня рождения русского князя. Проект по созданию мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» реализовало Российское военно-историческое общество совместно с патриаршим советом по культуре при поддержке Министерства обороны РФ и правительства Псковской области. Скульптор – Виталий Шанов, архитекторы – Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.

Добавим, что сегодня Сергей Кириенко с рабочим визитом находится в Псковской области.

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