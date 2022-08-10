Зарница или НЛО: псковичи обсуждают необычную вспышку в небе

12:17, 10 августа 2022, ПАИ

Информация о странной вспышке в небе в районе памятника Александру Невскому на горе Соколихе появилась в группе «Жесть по-псковски» вечером 9 августа.

«Самое удивительное, что над городом чистое небо и свету с земли не от чего отражаться. Что-то светило в атмосфере», – написал автор поста.

Некоторые горожане связали с этим явлением перебои с электроснабжением. Такие проблемы, судя по жалобам, возникли в районе Завеличья, на улице Юбилейной и Рижском проспекте.

Обсуждая, что это была за вспышка, псковичи поделилались такими предположениями, как северное сияние, метеорный поток Персеиды. «Нэнси Пелоси в Псков прилетела [30 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. – Прим. ПАИ]», – продолжил один из комментаторов.

Другие пошутили, что в Псков прямиком из Асгарда прибыл скандинавский бог Тор или прилетело НЛО поддержать Россию. «Сине-зелёная вспышка в полночь на долю секунды – не думаю, что такая зарница может быть. И без звуков и каких-либо других последствий. Я как НЛО увидел, если честно», – написал ещё один подписчик.