Алексей Репников рассказал о планах на посту главного дирижёра Губернаторского оркестра

16:51, 11 августа 2022, ПАИ

О своих планах на посту художественного руководителя и главного дирижёра Губернаторского симфонического оркестра Псковской области рассказал дирижёр Михайловского театра (Санкт-Петербург) Алексей Репников в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Для начала я хочу познакомиться с оркестром. Я уже был на некоторых концертах, и у меня есть вопросы, которые я планирую решить. Возможно, сделаем какое-то прослушивание и обязательно будем заниматься усилением оркестра», – поделился новый худрук.

Также, по его словам, планируется расширение проектов, которые могут порадовать псковичей, запуск новых программ. Ежегодные программы, по словам Репникова, ему необходимо посмотреть и оценить. «Если есть что-то хорошее, то ломать не стоит», – считает он.

«Псков – замечательный город. Я посмотрел его и могу сказать, что здесь красота. Этот город достоин того, чтобы здесь был хороший оркестр», – заключил Репников.

Напомним, что 10 августа в медиацентре ПАИ директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок сообщил, что художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский покидает Псковскую областную филармонию.