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Общество

Оплатить налоги в миграционном центре можно с помощью QR-кода

Оплатить налоги и госпошлины в новом миграционном центре можно с использованием банковских терминалов на его территории и индивидуального QR-кода. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник отдела оказания услуг по вопросам трудовой миграции Камилла Якубова.

«Иностранному гражданину при подготовке документов выдается QR-код для оплаты налога на доходы физических лиц, для оформления патента либо оплаты госпошлины на РВП и ВНЖ. Выдает QR-код именно паспортно-визовый сервис», - рассказала Камилла Якубова.

Также она подчеркнула, что для иностранных граждан и лиц без гражданства действует SMS-оповещение. Эта функция позволит человеку узнать о подготовке пакета документов, необходимости ежемесячной оплаты и других услугах центра.

По регламенту центр работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 16:45, но, как отмечают сотрудники, работа осуществляется до последнего клиента.

Напомним, что 12 августа в Пскове открылся многофункциональный миграционный центр. В открытии центра приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников и начальник УВМ УМВД России по Псковской области Юрий Федоров. Расположен миграционный центр на втором этаже ТЦ «Форум» (Яна Фабрициуса, 10).

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