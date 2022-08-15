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Общество

В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов

Ограничить до пяти километров в час скорость электросамокатов перед нерегулируемым переходом предложил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. Соответствующую инициативу он направил в письме главе Минтранса Виталию Савельеву, сообщает RT.

В обращении парламентарий отметил, что за последние несколько лет использование электросамокатов и иных электрических средств индивидуальной мобильности приобрело массовый характер в крупных российских городах. Он убеждён, что сейчас необходимо выработать новые правила пользования электросамокатами, направленные на обеспечение безопасности всех участников движения.

По словам Султана Хамзаева, зачастую ДТП с участием электросамокатов происходят в момент пересечения нерегулируемых пешеходных переходов, не оборудованных светофорами. Электросамокаты движутся со скоростью 20-25 километров в час и водители автомобилей не всегда могут предугадать, что в 30 метрах от перехода (возможно, в слепой для водителя зоне) с большой скоростью к переходу движется электросамокат, который через несколько секунд появится на проезжей части и создаст угрозу ДТП.

«В связи с этим прошу вас поддержать инициативу об установлении ограничения скорости до пяти километров в час для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности на протяжении 30 метров пешеходной зоны, предшествующей нерегулируемым пешеходным переходам», – говорится в тексте обращения.

О жалобах псковичей на нерадивых самокатчиков, читайте в материале ПАИ здесь.

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