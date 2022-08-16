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Общество

Китайский путешественник прибудет на фестиваль реконструкции в Самолву

Фото со страницы Цзин Ли в соцсети «Вконтакте»

Россиянин китайского происхождения Цзин Ли принимает участие в исторической реконструкции конного похода «Александрова дорога», рассказал Псковскому агентству информации гендиректор фонда «Александрова гора» Михаил Грушин.

«Это один из самых профессиональных участников похода. Когда ему предложили пойти в составе дружины, он ответил, что посчитает это за честь. Идёт он, естественно, на своём коне. Кроме того, у него особенное деревянное седло, аналог того самого монгольского седла, на которых сражалась монгольская армия. Понятно, что это слепок с того, что было», — рассказал Грушин.

Он пояснил, что Цзин Ли реконструирует монгольского воина. «У нас в составе дружины есть князь, воевода, бояре-дружинники, боярские дети, охочий люд. Есть также несколько наёмников, степняков, которые, вероятно, были в составе дружины Александра Невского», — отметил гендиректор фонда. 

Цзин Ли прославился в 2008 году своей конной поездкой из Москвы в Пекин на Олимпиаду. Тогда он потратил два года, преодолев около девяти тысяч километров и сменив трёх коней. 

Конный поход завершится 20 августа историческим фестивалем в деревне Самолва Гдовского района. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь, больше деталей о фестивале можно узнать из интервью с Михаилом Грушиным.

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