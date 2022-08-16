Китайский путешественник прибудет на фестиваль реконструкции в Самолву

15:39, 16 августа 2022, ПАИ

Россиянин китайского происхождения Цзин Ли принимает участие в исторической реконструкции конного похода «Александрова дорога», рассказал Псковскому агентству информации гендиректор фонда «Александрова гора» Михаил Грушин.

«Это один из самых профессиональных участников похода. Когда ему предложили пойти в составе дружины, он ответил, что посчитает это за честь. Идёт он, естественно, на своём коне. Кроме того, у него особенное деревянное седло, аналог того самого монгольского седла, на которых сражалась монгольская армия. Понятно, что это слепок с того, что было», — рассказал Грушин.

Он пояснил, что Цзин Ли реконструирует монгольского воина. «У нас в составе дружины есть князь, воевода, бояре-дружинники, боярские дети, охочий люд. Есть также несколько наёмников, степняков, которые, вероятно, были в составе дружины Александра Невского», — отметил гендиректор фонда.

Цзин Ли прославился в 2008 году своей конной поездкой из Москвы в Пекин на Олимпиаду. Тогда он потратил два года, преодолев около девяти тысяч километров и сменив трёх коней.

Конный поход завершится 20 августа историческим фестивалем в деревне Самолва Гдовского района. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь, больше деталей о фестивале можно узнать из интервью с Михаилом Грушиным.