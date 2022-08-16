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«Будет на что посмотреть»: псковичей приглашают на «Ледовое побоище» в Самолву

Гендиректор фонда «Александрова гора» Михаил Грушин в эфире проекта ПАИ-live пригласил псковичей и гостей региона на фестиваль «Ледовое побоище», который пройдёт в Самолве 20 августа. 

«Я так понимаю, что ожидается больше ста участников исторической реконструкции. Это очень интересно, поскольку мы понимаем, что битва на Чудском озере была достаточно массовой. Хотя, конечно, были разные гипотезы. Мы будем представлять конную часть, а наши коллеги из других клубов представят пеших дружинников: и русских, и тевтонских рыцарей», — рассказал Михаил Грушин. 

Также гостей фестиваля ждёт обширная культурная программа, отметил спикер. «Будет на что посмотреть. Я приглашаю жителей Псковской области и туристов на это замечательное мероприятие. Оно новое, оно интересное, оно уникальное. По сути дела, области повезло», — отметил он. 

В рамках празднования победы русского воинства под предводительством князя Александра Невского на Чудском озере с 16 июля по 20 августа в России проходит историческая реконструкция похода Александра Невского 1241-1242 гг. «Александрова дорога». Поход пройдет от Переславля-Залесского до мемориального комплекса в деревне Самолва Гдовского района. 

Конный поход завершится 20 августа историческим фестивалем в деревне Самолва Гдовского района. Программу мероприятия можно посмотреть здесь. 

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