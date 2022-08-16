«Всё сливается в Днепр»: Антон Сергеев оценил коммунальную инфраструктуру Бериславского района

17:20, 16 августа 2022, ПАИ

За годы нахождения Бериславского района Херсонской области в составе Украины там не появилось канализации. Об этом заявил советник губернатора Антон Сергеев в эфире радиостанции «Луки FM» в рамках программы «Эксклюзив».

«За 30 лет нахождения на Украине Бериславского района там не появилось никакой канализации, и всё сливается в Днепр, – сказал Антон Сергеев. – Там не было за все эти годы ничего сделано касаемо водоотведения. Какая вода идёт из скважин, такая и идёт. Там никто не задумывался над тем, чтобы сделать отопление – построить хоть какие-то котельные. Да, там есть некоторые котельные для социальных учреждений, а для жителей - нет. И они вынуждены отапливаться либо с помощью дров, либо ставить электронагревательные приборы и, соответственно, обогреваться таким образом. Видимо, что-то очень мешало за эти 30 лет хоть что-то сделать в отношении людей. Я уж не говорю про то, что там нет горячей воды. То есть ничего этого как не было, так и нет. Поэтому люди живут, мягко говоря, в непростых условиях».

Советник губернатора подчеркнул, что помогать жителям Бериславского района Херсонской области просто необходимо, и Псковская область будет делать всё возможное для этого.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве. Также псковская делегация привезла с собой гуманитарную помощь. Туда прибыли три фуры с продуктами, вещами, детскими и воркаут-площадками, а также два микроавтобуса.

Добавим, что гуманитарную помощь из Псковской области активно выдают в Бериславе.

О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.