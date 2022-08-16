Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

«Всё сливается в Днепр»: Антон Сергеев оценил коммунальную инфраструктуру Бериславского района

За годы нахождения Бериславского района Херсонской области в составе Украины там не появилось канализации. Об этом заявил советник губернатора Антон Сергеев в эфире радиостанции «Луки FM» в рамках программы «Эксклюзив».

«За 30 лет нахождения на Украине Бериславского района там не появилось никакой канализации, и всё сливается в Днепр, – сказал Антон Сергеев. – Там не было за все эти годы ничего сделано касаемо водоотведения. Какая вода идёт из скважин, такая и идёт. Там никто не задумывался над тем, чтобы сделать отопление – построить хоть какие-то котельные. Да, там есть некоторые котельные для социальных учреждений, а для жителей - нет. И они вынуждены отапливаться либо с помощью дров, либо ставить электронагревательные приборы и, соответственно, обогреваться таким образом. Видимо, что-то очень мешало за эти 30 лет хоть что-то сделать в отношении людей. Я уж не говорю про то, что там нет горячей воды. То есть ничего этого как не было, так и нет. Поэтому люди живут, мягко говоря, в непростых условиях».

Советник губернатора подчеркнул, что помогать жителям Бериславского района Херсонской области просто необходимо, и Псковская область будет делать всё возможное для этого.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве. Также псковская делегация привезла с собой гуманитарную помощь. Туда прибыли три фуры с продуктами, вещами, детскими и воркаут-площадками, а также два микроавтобуса.

Добавим, что гуманитарную помощь из Псковской области активно выдают в Бериславе.

О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

16 августа 2022

Совещания с членами УИК начались в Псковской области
16 августа 2022

Советник псковского губернатора: Российская избирательная система лучше американской
16 августа 2022

Антон Сергеев: Шефство над Бериславским районом не идёт в ущерб Псковской области
16 августа 2022

Танк-памятник Т-34 демонтировали в Нарве
16 августа 2022

Некоторые псковские политики не признаются, что знакомы со мной – Александр Серавин
16 августа 2022

Александр Серавин назвал высокими шансы внедрения ДЭГ на территории всей Псковской области
16 августа 2022

Александр Серавин рассказал о перестановках в медийном блоке правительства Псковской области
16 августа 2022

Александр Серавин рассказал, о чём хочет поговорить с Максимом Жаворонковым

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...