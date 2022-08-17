В Роспотребнадзоре ответили, введут ли в Псковской области масочный режим в ближайшее время

13:17, 17 августа 2022, ПАИ

В Псковской области на сегодня не стоит вопрос повторного введения обязательного масочного режима из-за пандемии коронавируса. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко.

Она отметила, что Роспотребнадзор постоянно рекомендует гражданам носить защитные маски, но про обязанность сейчас речи не идет.

«Если вы читали информацию Роспотребнадзора, речь идет только о рекомендациях. Их никуда не убирали. Мы следим за ситуацией ежедневно, смотрим, анализируем, сравниваем. Пока так. Надо, чтобы люди понимали, что это нужно им», - подчеркнула Елена Припутенко.

Ранее сообщалось, что в Псковской области за неделю заболеваемость новой коронавирусной инфекцией увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 49,6%.

Напомним, новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.