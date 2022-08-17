В Пскове полиция проверила железный вагончик, где содержатся собаки

16:00, 17 августа 2022, ПАИ

Собакам, которые находятся в железном вагончике в Пскове, на парковке за мойкой, расположенной возле магазина «Вимос», ничего не угрожает. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«По факту публикации в социальных сетях УМВД России по городу Пскову проведена проверка. В ходе опроса работников фирмы, которой принадлежит строительное помещение, установлено, что на территории предприятия проживает пять бездомных собак, которых кормят и лечат сотрудники предприятия. Днём собаки находятся на свободном выгуле на территории. Фактов жестокого обращения с животными не установлено», – прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что пскович разместил видео в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте», где слышно, как лают собаки. Он заметил, что в железном вагончике «несколько собак сходят с ума в 30-градусную жару».