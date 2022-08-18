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Общество

502 ученика примет Писковская школа в новом учебном году

502 ученика в новом учебном году примет Писковская школа, расположенная в Псковском районе. Укомплектовано 25 классов. Об этом сообщила директор образовательного учреждения Галина Строганова во время рабочей поездки губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по Псковскому району 18 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников проверил готовность учреждения к началу учебного года. Ему рассказали, что образовательное учреждение успешно прошло приёмку перед началом учебного года. В этом году на ремонт школы выделили порядка одного миллиона рублей. На эти средства сделали косметический ремонт пищеблока и двух кабинетов, коридоров и актового зала.

Также на территории школы строится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Губернатору рассказали, что в целом ФОКОТ практически готов. Объект планируется сдать в первых числах сентября.

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