Писковская школа подаст заявку в федеральную программу модернизации

15:22, 18 августа 2022, ПАИ

Писковская средняя общеобразовательная школа подаст заявку в федеральную программу модернизации образовательных учреждений. Об этом было объявлено во время рабочей поездки губернатора области Михаила Ведерникова по Псковскому району 18 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников проконтролировал ход подготовки школы к новому учебному году. В частности, он осмотрел учебные классы и столовую, в которой в прошлом году провели ремонт и заменили оборудование. Также глава региона оценил оснащение кабинетов цифровой образовательной среды и центра «Точка роста», которые оборудовали в 2021 и 2019 годах соответственно.

«Подготовка Писковской школы уже завершена?» – спросил губернатор.

«Да, все мероприятия проведены», – ответила директор образовательного учреждения Галина Строганова.

В ходе осмотра Михаил Ведерников поднял вопрос подготовки проектно-сметной документации (ПСД) для включения школ Псковского района в программу модернизации образовательных учреждений. Данная работа в муниципалитете ведётся по всем школам. В следующем году, по словам главы района Натальи Фёдоровой, средства из муниципального бюджета направят на разработку ПСД по Писковской школе.