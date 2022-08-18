Писковская школа подаст заявку в федеральную программу модернизации
Писковская средняя общеобразовательная школа подаст заявку в федеральную программу модернизации образовательных учреждений. Об этом было объявлено во время рабочей поездки губернатора области Михаила Ведерникова по Псковскому району 18 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.
Михаил Ведерников проконтролировал ход подготовки школы к новому учебному году. В частности, он осмотрел учебные классы и столовую, в которой в прошлом году провели ремонт и заменили оборудование. Также глава региона оценил оснащение кабинетов цифровой образовательной среды и центра «Точка роста», которые оборудовали в 2021 и 2019 годах соответственно.
«Подготовка Писковской школы уже завершена?» – спросил губернатор.
«Да, все мероприятия проведены», – ответила директор образовательного учреждения Галина Строганова.
В ходе осмотра Михаил Ведерников поднял вопрос подготовки проектно-сметной документации (ПСД) для включения школ Псковского района в программу модернизации образовательных учреждений. Данная работа в муниципалитете ведётся по всем школам. В следующем году, по словам главы района Натальи Фёдоровой, средства из муниципального бюджета направят на разработку ПСД по Писковской школе.
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