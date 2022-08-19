20 лет колонии получил житель Куньи за кражу денег с карт и убийство женщины

10:13, 19 августа 2022, ПАИ

Жителя поселка Кунья приговорили к 20 годам колонии за кражу денег с карт и убийство женщины. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области в Telegram.

Утром 29 мая 2021 года нетрезвый мужчина, находясь в одном из домов в переулке Новый, украл кошелек с двумя банковскими картами. После этого он попытался оплатить покупки на 750 рублей, однако на карте оказалось недостаточно средств. Но с помощью другой ему удалось приобрести товары более чем на восемь тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию, и обвиняемый в ночь на 30 мая, снова находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поджечь её дом. Мужчина залил в открытую форточку смесь бензина и моторного масла и поджёг дом. Женщина умерла от острого отравления угарным газом. Огонь также уничтожил и имущество на 800 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний по данному приговору и по приговору Великолукского районного суда от 17 июня 2021 года назначил наказание в виде лишение свободы на срок 20 лет 1 месяц, с ограничением свободы на срок 2 года, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Приговор в законную силу не вступил.