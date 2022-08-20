Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт сегодня в Псковской области

09:18, 20 августа 2022, ПАИ

Фестиваль-реконструкция «Ледовое побоище» пройдёт в Гдовском районе сегодня, 20 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Начало мероприятия – в 12:00.

С программой фестиваля исторической реконструкции «Ледовое побоище» можно ознакомиться здесь.

Отметим, что для гостей мероприятия организуют две парковки перед въездом в Самолву и бесплатные автобусы от деревни до места фестиваля.