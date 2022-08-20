Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт сегодня в Псковской области
Фестиваль-реконструкция «Ледовое побоище» пройдёт в Гдовском районе сегодня, 20 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
Начало мероприятия – в 12:00.
С программой фестиваля исторической реконструкции «Ледовое побоище» можно ознакомиться здесь.
Отметим, что для гостей мероприятия организуют две парковки перед въездом в Самолву и бесплатные автобусы от деревни до места фестиваля.
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