Движение на нескольких улицах ограничили в деревне Самолва на время проведения массовых мероприятий

10:33, 20 августа 2022, ПАИ

Движение на нескольких улицах ограничили в деревне Самолва Гдовского района на время проведения фестиваля-реконструкции «Ледовое побоище». Об этом говорится в постановлении администрации сельского поселения «Самолвовская волость».

Так, с 10:00 до 19:00 движение транспорта временно ограничили по улицам: Набережной, Александра Невского, Красноармейской, Заводской, Чудской и Колхозной.

Для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций проезд без ограничений разрешён только специальному автотранспорту. Кроме того, к местам проживания по специальным пропускам смогут проехать и жители деревни Самолва.

Напомним, что сегодня в Самолве состоится фестиваль-реконструкция «Ледовое побоище». С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Добавим, что для гостей фестиваля организовали две парковки перед въездом в Самолву и бесплатные автобусы от деревни до места фестиваля.