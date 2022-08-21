Анастасия Повторейко и Василий Петряев станут гостями нового выпуска программы «Псковский телеграм Online»

14:18, 21 августа 2022, ПАИ

Главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко и директор молодёжного историко-культурного форума «Истоки» Василий Петряев станут гостями нового выпуска программы «Псковский телеграм Online». Прямой эфир начнётся 22 августа в 9:00.

Анастасия Повторейко сообщит о ситуации с заболеваемостью коронавирусом, о загруженности инфекционной больницы, о том, кто чаще становится пациентами клиники, как сейчас больные переносят COVID-19.



Василий Петряев расскажет о том, чем занимаются участники молодёжного историко-культурного форума «Истоки», что входит в образовательную и культурную программы, как в дальнейшем будет развиваться проект.

Смотрите программу на сайте Псковского агентства информации и на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте» 22 августа в 9:00, а в 11:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».