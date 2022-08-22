80% пациентов псковской инфекционки не привиты от COVID-19

09:42, 22 августа 2022, ПАИ

80 % пациентов, поступивших в Псковскую областную клиническую инфекционную больницу, не были привиты от коронавируса. Об этом сообщила главврач медучреждения Анастасия Повторейко в очередном выпуске видеопроекта «Псковский телеграм Online» 22 августа.

«Если пройти по всей больнице, то 80 % пациентов вообще не привиты. Это касается и тяжёлых пациентов», – отметила Анастасия Повторейко.

Она также сообщила, что в реанимации находится 24 человека, двое из них на ИВЛ.

«Эти пациенты не имели ни одной вакцины, – уточнила специалист. – А в стационаре находятся пациенты, которые либо не были вакцинированы, либо с момента вакцинации уже прошёл год».