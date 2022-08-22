Пациенты с 100% поражением лёгких снова поступают в псковскую инфекционку

09:57, 22 августа 2022, ПАИ

Пациенты со стопроцентным поражением лёгких снова поступают в Псковскую областную клиническую инфекционную больницу. Об этом сообщила главврач медучреждения Анастасия Повторейко в очередном выпуске видеопроекта «Псковский телеграм Online» 22 августа.

«Мы вновь видим пациентов с поражением лёгких до 100 %. Это в основном невакцинированные пациенты», – отметила Анастасия Повторейко.

Также она сообщила, что в учреждение поступает большое количество пациентов с коморбидным заболеванием [сосуществование у одного пациента двух или более заболеваний, синдромов или психических расстройств, связанных между собой единым патогенетическим механизмом или совпадающих по времени. – ПАИ].

Напомним, что в начале августа в Псковской областной клинической инфекционной больнице лечили двух пациентов со стопроцентным поражением лёгких.