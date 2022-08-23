Невельчанина приговорили к обязательным работам за убийство собаки

16:56, 23 августа 2022, ПАИ

В Невельском районе мужчину осудили за жестокое обращение с собакой. Об этом пишет прокуратура Псковской области в своем Telegram-канале.

Утром 13 марта этого года 41-летний мужчина в нетрезвом виде выбросил с балкона многоквартирного дома собаку. В результате животное скончалось.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор суда не вступил в законную силу.

Похожий случай произошел 27 июля в Пскове. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил надоевшего ему щенка из окна многоэтажки. Пскович сделал это из-за того, что щенок лаял и скулил, чем ему надоел.