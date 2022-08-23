Наталья Горбачева – о Дне флага РФ: Никогда раньше не было такого чувства единения

17:40, 23 августа 2022, ПАИ

22 августа во всей России отмечали День Государственного флага, Псков также принял участие в праздновании этого дня. Как отметила председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева, она никогда ранее не испытывала такого чувства единения.

«На всех территориях прошли концерты и флешмобы с поднятием нашего флага. В Пскове, кажется, получился своеобразный рекорд: полотнище российского триколора растянули более двух километров длиной», - рассказала председатель.

Напомним, что 22 августа на набережной реки Великой в 19:00 псковичи развернули полотнище самого большого флага России. Акция была приурочена ко Дню Государственного российского флага. Длина полотнища, которое держали участники, – 2 км 105 м.