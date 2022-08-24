Эксперт: У животных не может быть неадекватного поведения из-за жары

14:28, 24 августа 2022, ПАИ

У животных не может быть неадекватного поведения из-за жары. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

«Неадекватное поведение в жару невозможно. Никакая жара не влияет на диких животных, они уходят в болото или в густые заросли. О домашних животных в знойный период заботятся хозяева, укрывают их например», — прокомментировала Вера Баданина.

На вопрос о том, почему козёл пришел на заправку в Пскове, ветеринар ответила, что, скорее всего, животное просто сорвалось с цепи и пришло к людям просить еды. «Просто наглый козлик, никакой неадекватности тут нет и быть не может», — заключила эксперт.

Псковичка Ольга Бабкина, у которой живут лисы, еноты, барсуки, хорьки и африканские сурикаты, отметила, что в жару животное может погибнуть от обезвоживания. Оно не сойдёт с ума, скорее, по её мнению, будет лежать без сил из-за нехватки воды.

Как в прошлом году животных спасали от жары в Псковской области, читайте здесь.